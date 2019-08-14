وفاة 23 شخصا و12 ألف مصاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة في اليابان

أعلنت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان، اليوم الأربعاء، وفاة 23 شخصا فيما لا يزال 12 ألفا و751 مصابا موجودين في المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع الماضي اعتبارًا من 5 أغسطس.

وتشير البيانات الأولية – وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية – إلى أنه مع استمرار موجة الحر الشديد التي تشهدها اليابان، تجاوز عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات العشرة آلاف شخص للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن عددهم انخفض مقارنة بالأسبوع السابق له إذ بلغ عددهم آنذاك 18 ألفًا و347 شخصا.

ومن بين هؤلاء المصابين، ظهرت أعراض حادة على 400 منهم تتطلب ثلاثة أسابيع من العلاج على الأقل داخل المستشفى، بينما عانى 4 آلاف و554 شخصا من مشاكل أقل خطورة، مما يلزم بقاؤهم في المستشفى لمدة أقصر.

ويمثل الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق 9ر54 في المائة من إجمالي عدد المصابين.

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