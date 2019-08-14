النواب الليبي يرحب ببيان خارجية مصر لإنهاء الأزمة الليبية

وجه مجلس النواب الليبي، التحية لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، على مواقفها الداعمة للشعب الليبي في كافة المحن التي مرت بها ليبيا وشعبها.

ورحب مجلس النواب الليبي، ببيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقًا لقواعد دستورية.

ودعت مصر، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق: “نرحب ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا وفقًا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري”.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية، اليوم الأربعاء، عن عبدالله بليحق، قوله: “إن وضع حد للتدخلات الخارجية، ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين، ونزع السلاح خارج سلطات الدولة، وحل هذه المليشيات، والقضاء على الإرهاب والتطرف؛ هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وعودة الأمن والاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي”. ودعا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى العمل بهذه الثوابت، والتي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية، والوصول إلى حل لها. وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إلى أنه لا حل في ليبيا دون إرادة الليبيين، ولا حل أيضًا في ظل وجود الميليشيات والسلاح خارج سلطة الدولة، كما أنه لا مكان للإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

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