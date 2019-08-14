كلوب قلق من مشاركة حارسه الجديد أمام تشيلسي

سيشارك أدريان الذي انضم الأسبوع الماضي إلى ليفربول بشكل أساسي بعد إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر في لقاء نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وقال كلوب عن مشاركة أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “لست قلقاً على الإطلاق بشأن ذلك على المدى الطويل، لكني قلق على المدى القصير حيث كان بلا ناد حينما قمنا بضمه. لا يجب أن نتحدث عن ذلك كثيراً”.

وأضاف “لقد ظهر بشكل جيد وبكل تركيز منذ تدريبه الأول معنا، وبالطبع الآن نحن في حاجة لتوخي الحذر معه حيث لا يمكننا إخضاعه لتدريبات قاسية بينما علينا أن نجعله جاهزاً كل يوم. هذا ما سنحاول فعله كل يوم”.

وأتم المدرب الإلماني عن حارسه الإسباني “هو حارس مرمى جيد وشخص جيد. هذا كل شيء”.

ويسعى ليفربول للتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أعوام: 1977، و2001، و2005.

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