رسميا – بن سبعيني إلى مونشنجلادباخ.. وقديورة ينضم للغرافة

وأفاد مونشنجلادباخ في بيان أنه تعاقد مع الدولي الجزائري لمدة 4 مواسم، لكن النادي الألماني لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وذكرت تقارير ألمانية أن الصفقة كلفت النادي نحو 8 ملايين يورو.

بن سبعيني تألق في صفوف منتخب الجزائر الذي توج بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر هذا الصيف.

في الوقت نفسه، أعلن نادي الغرافة القطري أن عدلان قديورة لاعب وسط منتخب الجزائر وصل إلى الدوحة تمهيدا للخضوع للكشف الطبي.

صاحب الـ33 عاما الذي يلعب في صفوف نوتنجام فورست تألق أيضا خلال أمم إفريقيا 2019.

ومن المنتظر أن يعلن النادي القطري الصفقة رسميا عقب عبور اللاعب للكشف الطبي بنجاح.

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