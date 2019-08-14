تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من لاعب وسط روما.. وموقف النني

وقال تقرير TRT التركي إن صاحب الـ30 عاما سينتقل إلى جالاتاسراي على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو.

ماذا عن محمد النني؟

التقرير التركي قال إنه على الرغم من ضم نزونزي، يظل النني على طاولة الفريق التركي.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني صاحب الـ 27 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وكان النني خارج قائمة أرسنال في افتتاحية مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، والتي فاز بها المدفعجية 1-0.

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