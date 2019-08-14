إلغاء رحلات طيران وقطارات في اليابان استعدادا للإعصار كروسا

يتحرك إعصار قوي نحو غرب اليابان، اليوم الأربعاء، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية في مناطق واسعة من البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار “كروسا” من المتوقع أن يصل إلى اليابسة صباح غد الخميس.

تقطعت السبل بالمسافرين في ذروة موسم العطلة الصيفية؛ حيث تسبب الإعصار العاشر في اليابان هذا العام في إلغاء 347 رحلة جوية والعديد من رحلات القطارات المقررة غدا الخميس.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الإعصار الذي يتحرك ببطء يمكن أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 2ر1 متر، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة تحسبا للانهيارات الطينية وزيادة منسوب الأنهار وارتفاع أمواج المد.

وحتى الساعة الثامنة مساء ، كان الإعصار كروسا على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق جزيرة تانيجاشيما، بالقرب من كيوشو، ويتجه شمالا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. وبلغت أقصى سرعة للرياح 108 كيلومترات في الساعة مع زوابع بسرعة 144 كيلومترا في الساعة، وفقا لهيئة الأرصاد.



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