فابينيو يتحدث عن أهمية الفوز بالسوبر الأوروبي بالنسبة لليفربول

وتستضيف مدينة أسطنبول التركية مباراة السوبر الأوروبي في التاسعة من مساء الأربعاء.

وقال فابينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “إنها فرصة لبدء الموسم جيدًا بلقب أوروبي آخر. ستكون مباراة جيدة أمام فريق ننافسه على الألقاب المحلية في إنجلترا”.

وأضاف “أعتقد أن التتويج بكأس السوبر سيمنحنا المزيد من الثقة. في كل مرة تفوز فيها بلقب، تدون اسمك مرة أخرى في تاريخ النادي”.

وواصل البرازيلي “مع الفريق الذي لدينا، عقليتنا وطموحنا هو الفوز. لذلك سننافس على هذا اللقب. أعتقد أن ذلك سيساعدنا على كسب الثقة بشكل كبير”.

ويسعى ليفربول للتتويج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أعوام: 1977، و2001، و2005.

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