“كارثة بيئية” في جزيرة إيفيا اليونانية بسبب حريق مدمر

أثينا-العنوان

يسعى عناصر الإطفاء اليونانيون اليوم الأربعاء إلى احتواء حريق يدمر منذ الثلاثاء محمية طبيعية في جزيرة إيفيا حيث تتحدث السلطات عن “كارثة بيئية هائلة”.

ولم يسفر الحريق الذي يمتد على طول 12 كيلومترا عن سقوط ضحايا، لكنه أدى إلى إخلاء أربع قرى في الجزيرة اليونانية الثانية في المساحة بعد كريت وتبعد نحو مئة كيلومتر شمال شرق أثينا.

وقال حاكم المنطقة المنتهية ولايته كوستاس باكويانيس “إنها كارثة بيئية هائلة في غابة صنوبر فريدة” كانت قد بقيت “سليمة” حتى اليوم.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من مدينة بساخنا المهددة بالحرائق “ستصبح حرائق الأحراج للأسف جزءاً من يومياتنا لأن التغير المناخي وصل أيضاً إلى جنوب أوروبا”.

وامتد الحريق تحت تأثير هبات رياح إلى الأحراج الكثيفة جدا والجافة في وسط الجزيرة، في منطقة محمية بسبب حيواناتها ونباتاتها البرية.

ودفع الحريق السلطات إلى إخلاء قرى كونتوديسبوتي وماكريمالي وستافروس وبلاتانا في وسط الجزيرة ويهدد مدينة بساخنا، حسبما ذكرت السلطات.

وقال ثاناسيس كاراكاتزاس المسؤول في الدفاع المدني لوكالة أنباء أثينا اليونانية “من بساخنا إلى كونتوديسبوتي وماكريمالي، احترق كل شيء. من حسن الحظ أنه لم يسقط ضحايا”.

وبعد ظهر الأربعاء وبعدما بدا وكأن جهود احتواء الحريق بدأت تثمر، استعر الحريق مجددا قرب قريتي ماكريمالي وبلاتانا.

وقال رئيس الوزراء “الآن سيبدأ المسح الأليم للأضرار”. وطلب بتفعيل آلية تعويض “سريعة” للمزارعين ومربي الماشية الذين تضررت أراضيهم.

المصدر-وكالات

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