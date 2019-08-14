بالفيديو – لعنة ركلات الترجيح تقتل تشيلسي.. أسطنبول تحب ليفربول وتهديه السوبر الأوروبي

وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدفين لمثلهم في الوقتين الأصلي والإضافي.

أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في ملعب فودافون بارك معقل بيشكتاش في العاصمة التركية إسطنبول.

وللمرة الثانية تفتح إسطنبول أبوابها لليفربول فبعدما توج فيها بلقبه الخامس لدوري أبطال أوروبا في عام 2005، عاد الريدز وتوجوا بلقبهم الرابع في السوبر الأوروبي.

وتساوى ليفربول في ذلك مع ريال مدريد ولا يفصله عن برشلونة وميلان سوى بطولة وحيدة فقط.

أما تشيلسي فهذه هي المرة الثالثة التي يخسر فيها اللقب الذي توج به مرة وحيدة في عام 1998.

سجل أهداف المباراة أوليفييه جيرو في الدقيقة 36 وأدرك ليفربول التعادل عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 95 سجل ماني هدفه الثاني ولليفربول، وأدرك جورجينيو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 101.

أما في ركلات الترجيح سجل كل لاعبي ليفربول بنجاح بما فيهم محمد صلاح، لكن في تشيلسي أضاع تامي أبراهام الركلة الخامسة بعدما تصدى لها أدريان ليهدي ليفربول اللقب.

بداية جاءت أسرع من قبل ليفربول الذي حاول استغلال المساحات في دفاع تشيلسي لهز الشباك مبكرا.

وأرسل محمد صلاح عرضية من ركلة ركنية شتتها دفاع تشيلسي وعادت إليه ليرسل عرضية جديدة قابلها جويل ماتيب برأسية تصدى لها كيبا.

وسدد ساديو ماني الكرة بركلة مقصية وارتطمت بيد أندرياس كريستنسين لكن لم يتم احتساب ركلة جزاء للريدز لتحدث اللقطة جدلا.

وفي الدقيقة 16 أرسل أليكس تشامبرلين بينية جميلة ضرب بها صلاح مصيدة التسلل وتوغل تجاه منطقة جزاء تشيلسي ولكن تسديدته تصدى لها كيبا.

رد تشيلسي الأول كان خطيرا مر بيدرو من دفاع ليفربول وسدد بقوة لكن الكرة تصدى لها أدريان بأطراف أصابعه قبل أن ترتطم بالعارضة.

وبعد ذلك خرج أدريان من مرماه ليتصدى لبينية بيدرو قبل أن يسدد ماتيو كوفاسيتش الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 36 انطلق كريستيان بوليسيتش بينية جميلة إلى جيرو ليستغل تغطية فيرجيل فان دايك لمصيدة التسلل ويسدد المهاجم الفرنسي بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وبعد ذلك بدقائق سدد بوليسيتش كرة زاحفة بيمناه لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الثاني للبلوز لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

شارك روبرتو فيرمينو في بداية الشوط الثاني بدلا من أليكس تشامبرلين في أول تبديلات ليفربول.

وما هي إلا ثلاث دقائق فقط وأرسل فابينيو كرة بينية إلى فيرمينو الذي استغل الذي استغل خروج كيبا من مرماه ومرر الكرة إلى ساديو ماني ليسدد الكرة على مرتين ليدرك التعادل لليفربول.

وبعد دقائق أطلق فابينيو قذيفة بيمناه لكن التسديدة مرت بجوار القائم لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.

ذلك قبل أن يمرر ماني الكرة إلى جوردان هيندرسون ليسدد لكن تصويبته ارتطمت بقدم مدافع تشيلسي ويتصدى كيبا لها بثبات.

هدأت المباراة قليلا بعد ذلك وسط انخفاض أداء ليفربول واعتماد تشيلسي على الهجمات المرتدة لكن دون خطورة حقيقة على أي مرمى.

ظل الوضع هكذا إلى أن جاءت الدقيقة 75 وسدد صلاح كرة قوية بيسراه تصدى لها كيبا لتعود إلى فان دايك الذي سدد مباشرة لكن كيبا تصدى له وارتطمت الكرة بالعارضة.

وبعد ذلك سدد فابينيو الكرة ولكن في النهاية ذهبت إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة على تشيلسي.

وفي الدقيقة 82 تسلم كانتي الكرة من الناحية اليمنى من منطقة جزاء ليفربول وأرسل عرضية زاحفة سددها بيدرو لكن فان دايك تألق وزاد عن مرماه بعدما وقف أمام التسديدة قبل أن تسكن الشباك.

وبعد دقيقة واحدة فقط سجل ماسون مونت هدفا ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 96 تبادل ماني الكرة مع فيرمينو في الناحية اليسرى ليسدد اللاعب السنغالي الكرة بيمناه بكل قوة وتسكن الشباك معلنا عن الهدف الثاني لليفربول.

وبعد دقيقة واحدة كاد تامي أبراهام يدرك التعادل بعد انفراده بمرمى ليفربول لكن أدريان حارس الريدز تصدى للكرة بقدمه.

وما هي إلا ثواني قليلة وحصل أبراهام على ركلة جزاء بعدما عرقله أدريان في لقطة ثأرية.

وبكل هدوء حول جورجينيو ركلة الجزاء بنجاح ليدرك التعادل لتشيلسي.

وفي الدقيقة 113 هيأ أبراهام الكرة إلى ماسون مونت ولكن أدريان تألق وتصدى للتسديدة.

وبعدها بثواني سدد بيدرو كرة زاحفة مرت بجوار مرمى ليفربول بقليل.

وفي ركلات الترجيح فاز ليفربول بنتيجة 5-4 بعدما سجل كل لاعبي الفريق وتصدى أدريان لركلة تامي أبراهام.

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