بالفيديو – وقت إضافي مشتعل.. ماني يهز شباك تشيلسي وجورجينو يرد بالتعادل

ويلعب تشيلسي ضد ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي المقامة في تركيا.

واحتاج ليفربول لمرور 5 دقائق فقط من الشوط الإضافي الأول لتسجيل الهدف الثاني في شباك تشيلسي بعدما اخترق روبيرتو فيرمينو دفاع تشيلسي ومرر إلى ساديو ماني الذي سدد كرة قوية سكنت شباك كيبا حارس البلوز.

ورد تشيلسي سريعا بعد مرور 5 دقاق أخرى وحصل المهاجم الشاب تامي أبراهام على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل أدريان حارس ليفربول.

ليتقدم لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو لتسديد الركلة بنجاح مسجلا الهدف الثاني لتشيلسي وتعود المباراة مرة أخرى للتعادل.

وكان تشيلسي تقدم في الشوط الأول عن طريق جيرو قبل أن يتعادل ساديو ماني لليفربول.

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