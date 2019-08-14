بعد الفوز بالسوبر الأوروبي.. إنجاز جديد لـ محمد صلاح على المستوى العربي

وتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي.

وأتيحت الفرصة لثنائي عربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي وهما رابح ماجر نجم الجزائر والمغربي أشرف حكيمي.

وفاز رابح ماجر مع بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1987 لكنه رحل عن الفريق البرتغالي وانضم لصفوف فالنسيا الإسباني قبل خوض لقاء السوبر الأوروبي.

أما أشرف حكيمي فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا عام 2016 ورحل أيضا بعد نهاية الموسم إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وبذلك يصبح محمد صلاح أول لاعب عربي يفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي معا في موسم واحد.

بطولة السوبر الأوروبي هي الثانية لمحمد صلاح مع ليفربول بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قبل عدة شهور بالفوز على توتنام في النهائي الذي أقيم في مدريد.

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