على متنها 147 مهاجرا.. سفينة إنقاذ إسبانية تتلقى الضوء الأخضر لدخول المياه الإيطالية

منحت محكمة إيطالية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لسفينة إنقاذ تديرها منظمة خيرية إسبانية ظلت عالقة في مياه البحر المتوسط لحوالي أسبوعين، وعلى متنها 147 مهاجرا، بالدخول إلى المياه الإيطالية.

وقضت المحكمة بأنه قد يسمح للسفينة (أوبن آرمز) بدخول المياه الإيطالية وذلك بعد التثبت من أن الوضع على متنها يشكل حالة طارئة.

وذكرت وكالة أنباء آنسا الإيطالية، أن المحكمة وافقت على طلب السفينة بالدخول للمياه الإيطالية استنادا إلى آراء أطباء متخصصين وأطباء نفسيين.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إنها ستطعن ضد قرار المحكمة.

وتغلق كل من إيطاليا ومالطا المواني الخاصة بهما في وجه السفن التي تقوم بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، مصرين على أن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق أولاً على استقبال هؤلاء المهاجرين الموجودين على متنها.

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