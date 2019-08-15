فان دايك: قلت لـ أدريان قبل ركلات الترجيح أن بمقدوره يصبح بطلا.. وقد كان

ليفربول توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “كانت مباراة جميلة لأن تشاهدها كمشجع محايد، لكنها كانت مباراة صعبة جدا علينا كلاعبين، خصوصا في بداية الشوط الثاني”.

وأضاف “قلت قبل اللقاء بأن كل شيء يمكن أن يحدث خلال اللقاء، وفي النهاية كان الحسم بركلات الترجيح بالفعل”.

وأتم “قبل ركلات الترجيح تحدثت مع أدريان وقلت له أن بمقدوره أن يصبح بطلا الآن، وبالفعل حقق ذلك بتصديه لركلة ترجيحية حاسمة”.

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

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