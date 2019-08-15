كلوب: غير راض عن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء تشيلسي

وتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وأدار المباراة طاقم تحكيم نسائي بقيادة ستيفاني فرابارت.

وقال كلوب عقب المباراة: “لم أكن راض عن قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء التي سجل تشيلسي منها هدف التعادل وأرى أن الكرة لم تستحق احتساب المخالفة”.

المدرب الألماني أضاف “ركلات الترجيح أنصفتنا وهذا هو الأمر الأفضل بعد مرور 120 دقيقة”.

وأكمل “في بعض أوقات المباراة كنا الأفضل ولكن تشيلسي عاد في الشوط الثاني ليظهر بشكل جيد”.

وأوضح “المباراة كانت مفتوحة من الفريقين وما أزعجني فقط هو كثرة وقوع اللاعبين في التسلل وهذا يدل على التركيز الشديد من الدفاع في الطرفين”.

وأكد “المباراة شهدت منافسة قوية بين الفريقين وسعيد جدا للاعبي فريق وبالنتيجة النهائية والفوز بالكأس”.

وأتم تصريحاته “سنفكر في المباريات المقبلة والفوز بلقب السوبر الأوروبي يمنحنا دفعة قوية في الدوري”.

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