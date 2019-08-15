قبول 26 مرشحًا بينهم امرأتان لخوض انتخابات الرئاسة في تونس

تونس-العنوان

أعلنت هيأة الانتخابات في تونس يوم الأربعاء قبولها لـ26 مرشحًا من بينهم امرأتان وعدد من الوجوه البارزة لخوض انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين.

وستجرى الانتخابات المبكرة في 15 من سبتمبر وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وستبدأ الحملة الانتخابية في الأول من سبتمبر وتستمر أسبوعين.

ومن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة ونائب رئيس حزب النهضة الإسلامي عبد الفتاح مورو ووزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي.

ومن بين المنافسين البارزين أيضا المنصف المرزوقي الرئيس السابق ونبيل القروي وهو رجل أعمال وصاحب قناة “نسمة” التلفزيونية الخاصة.

وتشارك سلمى اللومي وهي وزيرة سابقة للسياحة وعبير موسي وهي زعيمة الحزب الدستوري الحر ومن أشد أنصار الرئيس السابق بن علي في الاستحقاق الانتخابي.

وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء في النظام السياسي في تونس، بينما يسيطر رئيس البلاد على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية