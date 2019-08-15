ترامب يدعو لحل إنساني لأزمة هونج كونج ويقترح عقد لقاء شخصي مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينج اختيار حل الأزمة في هونج كونج “إنسانيا” ، واقترح عقد لقاء شخصي معه بشأن هذه القضية.

ويتعرض ترامب لضغط داخلي بسبب عدم اتخاذ موقف واضح بشأن هونج كونج، وقراره الصادر هذا الأسبوع بالتراجع عن التهديدات بفرض رسوم على سلع إضافية صينية اعتبارا من الشهر المقبل.

والتقى ترامب وشي عدة مرات، كان آخرها في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية يونيو. ومع ذلك ، لا تزال المحادثات التجارية بين البلدين متوقفة.

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