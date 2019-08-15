أدريان: مدافعو ليفربول سهلوا علي الأمور كثيرا

وتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وقال أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “مرحبا ليفربول! لقد كان أسبوعا مثيرًا للغاية، ولكن وجود زملائي في الخط الخلفي سهل عليّ الأمور كثيرًا”.

وأضاف “أنا سعيد جدًا بتحقيقنا هذا اللقب، وبكوني لاعبًا في ليفربول. أشعر بالسعادة كثيرًا من أجل الجماهير أيضًا، وأعتقد أنهم استمتعوا بالمباراة”.

وتصدى أدريان الذي لعب أساسيا بسبب إصابة أليسون لركلة الجزاء الأخيرة لتشيلسي ليفوز الريدز باللقب.

وعن الإثارة في لقاء تشيلسي أوضح الحارس الإسباني “لقد كانت مباراة طويلة، ولكننا استطعنا إنهائها لصالحنا”.

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

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