آثار تعذيب على جثامين أسرى الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، «استلام مستشفى الزاوية التعليمي لــ 12 جثمانًا لأسرى عبر الهلال الأحمر الليبي، وجدت بها آثار تعذيب وتنكيل؛ ما أدّى لتحللها»، مضيفة أن «هذه الجثامين تعود إلى مدنيين وعسكريين».

واستنكرت الوزارة، ما وصفته بـ«الممارسات البشعة من قتل الأسرى بعد تعذيبهم والتنكيل بجثثهم، بِطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية»، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي والبعثةَ الأُممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية إلى «العمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل».

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