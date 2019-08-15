تفاصل استهداف أهداف عسكرية داخل مطار زوارة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور بأنهم بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدوا بأنها تستعمل مستودعين بمطار زوارة .

المنفور كشف بأن طائرات سلاح الجو قامت صباح اليوم باستهداف المستودعين وتسويتهم بالارض ، مؤكداً على تفاديهم ضرب المهبط وصالة الركاب بالمطار.

وقال :” هذه رسالة انذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية قواتنا الجوية الذراع الطويلة لجيشنا الباسل”.

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