بيلد: بايرن سينتظر حتى الساعات الأخيرة من السوق الصيفية لضم كوتينيو

وقال التقرير إن بايرن يأمل في الحصول على خدمات صاحب الـ27 عاما على سبيل الإعارة بمقابل مادي ضئيل وتغطية رواتب الدولي البرازيلي.

ويرى بايرن ميونيخ حسب التقرير أن نيته لدفع راتب البرازيلي كاملا سيقنع برشلونة بعقد الصفقة.

على الجانب الآخر فكوتينيو قد يُستعمل من أجل الحصول على خدمات نيمار بالنسبة لبرشلونة حسب تقارير أخرى في فرنسا وإسبانيا.

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرازيلي في 54 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

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