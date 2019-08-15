سان جيرمان: نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن

صراع ناري وُلد من جديد في سوق الانتقالات الصيفية بين ريال مدريد وبرشلونة، والسبب رغبة نيمار في الرحيل من باريس سان جيرمان.

يقول ليوناردو: “نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن”.

وأضاف في تصريحاته مع راديو مونت كارلو الفرنسي “ما يُقال بخصوص استبعاد نيمار من المجموعة – تدريبات باريس سان جيرمان – ليس صحيحا على الإطلاق”.

وواصل “نيمار يتبع برنامجا تأهيلا خاصا بسبب إصابته. هو مازال لديه ثلاث سنوات في عقده مع باريس سان جيرمان ويجب ألا ننسى ذلك نهائيا”.

وعن هجوم جماهير الفريق الفرنسي على نيمار، يرى ليوناردو “نيمار ارتكب بعض الأخطاء، وأنتم تعلمون ذلك جيدا”.

وتابع “لم أكن أعرف نيمار من قبل، ومع مرور الأيام تعرفت عليه بشكل أكبر. أعتقد أنه فتى جيد جدا وفي أرض الملعب يعد لاعبا مذهلا”.

ماذا عن إصابته؟ يكمل ليوناردو حديثه قائلا: “الأمور بسيطة. نيمار عُرض على أكبر الأطباء والجراحين في العالم في بداية الموسم بسبب إصابة مشط القدم، وتم علاجها”.

وأتم “إصابة نيمار تم علاجها بالكامل”.

نيمار أصبح حديث الساعة في إسبانيا وفرنسا، إذ أنه القصة الأهم حاليا في سوق الانتقالات الصيفية التي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر.

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

فهل يعود الزمن للوراء وينضم نيمار من جديد لـ برشلونة، أم أننا على أعتاب قُنبلة مدوية جديدة؟ لننتظر ونرى.

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