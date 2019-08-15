كلوب يشيد بحكمات السوبر الأوروبي لو لعبنا بنفس أداءهن لفزنا بسداسية

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي “تحدثت مع حكم اللقاء عقب المباراة، وقلت لها أننا كنا لنفوز بسداسية لو لعبنا بنفس أداءهن خلال اللقاء”.

وأضاف “قلت لها أيضا أنني لست سعيدا بركلة الجزاء المحتسبة ضدنا وإن كنت غير متأكد حتى الآن إن كان القرار صحيحا أو لا، لكن هذا الأمر ليس مهما الآن”.

كلوب أتبع “لقد كانوا رائعين حقا، بالنظر أيضا لكم الضغوطات الملقاة عليهن قبل اللقاء، لقد كانوا في أجواء تشبه الجحيم في لحظة تاريخية بالنسبة لهن”.

وأتم “الحفاظ على مستواك. أن تتخذ القرارات التي عليك اتخاذها والحفاظ على هدوءك. أن تتخذ قرارات هامة في أوقات عصيبة، كل ذلك يجعلني أحترمهن بشدة، لأكون صريحا، لقد قدمن مستوى هائل”.

ليفربول توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب التعادل خلال اللقاء بهدفين لكل فريق.

المباراة شهدت إدارة الحكمة ستيفاني فرابارت للمباراة، لتكون أول حكم نسائي يدير نهائي قاري للرجال في كرة القدم.

واحتسبت الحكمة ركلة جزاء في الوقت الإضافي لصالح تشيلسي، سجل جورجينيو منها هدف التعادل، قبل أن يفوز ليفربول بركلات الترجيح.

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