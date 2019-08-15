كلوب: صوت أدريان كان أعلى من صوتي خلال حديثي مع اللاعبين بين الشوطين

وتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “لم أكن أعلم أين كان أدريان عندما واجهنا مانشستر سيتي منذ أسبوعين! عندما تحدثت معه لأول مرة، أخبرني أنه سيتحدث مع مدربه الذي يتدرب تحت إمرته”.

وأضاف الألماني “كان واضحًا أنه يحتاج لبعض الوقت ليستعيد لياقته، ولكننا لم نكن نتمتع برفاهية الوقت، لذا كان عليه أن يكون جاهزًا على الفور، وقد كان”.

وواصل “لقد قدم مباراة رائعة وقام ببعض التصديات الاستثنائية. كلا الحارسان ظهرا بمستوى رائع، ولكن يبدو الأمر أكثر إبهارًا من جانب أدريان لأنه لم يتدرب معنا لفترة طويلة. لكي أكون صريحًا، لا أعلم متى كانت آخر مباراة له مع وست هام، ولكنها كانت منذ مدة بعيدة، لذا أن يظهر بهذ الشكل الرائع أمام تشيلسي، فهذا أمر عظيم”.

وأوضح “لقد أظهر لي بخلاف كونه حارس ممتاز أنه يتمتع بشخصية رائعة داخل غرفة الملابس أيضًا، لدرجة أنه ربما كان صوته أعلى من صوتي خلال حديثي مع اللاعبين بين الشوطين. حسنًا، لم يكن صوتي عاليًا، لأنني فقط أردت إعطاء بعض التعليمات، ولكنني شاهدته وهو يحمس زملائه ويشد من أزرهم بطريقة رائعة، وهذا أمر مهم ومفيد للفريق”.

وتصدى أدريان الذي لعب أساسيا بسبب إصابة أليسون لركلة الجزاء الأخيرة لتشيلسي ليفوز الريدز باللقب.

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق “تدور ركلات الترجيح حول الحظ بنسبة كبيرة، ولكنه قدم أداءً استثنائيًا طوال الـ120 دقيقة، وكان تصديه الحاسم لركلة تشيلسي الأخيرة هو خير ختام للمباراة. لقد ساعدنا كثيرًا ويجب أن يشعر بالفخر على ما ساهم به في مباراة السوبر”.

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

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