وفد أمريكي في تركيا للتحضير لمركز يشرف على المنطقة الآمنة بسوريا

ذكرت وكالة ديميرورين للأنباء أن وفدا أمريكيا زار مدينة أقجة قلعة الحدودية التركية اليوم الخميس، في إطار الجهود التركية الأمريكية المشتركة لإنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق منطقة آمنة مزمعة في سوريا المجاورة.

ووافق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي في محادثات الأسبوع الماضي على إنشاء المركز الذي سيدير المنطقة في شمال سوريا رغم أنه لم يجر الاتفاق على التفاصيل الرئيسية الخاصة بالمنطقة ومنها مساحتها وهيكل قيادة الدوريات المشتركة التي سيجري تسييرها هناك.

وهناك خلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن الخطط المرتبطة بشمال شرق سوريا حيث تتحالف الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بينما تعتبر تركيا الوحدات عدوا ومنظمة إرهابية.

ويبحث البلدان الحليفان إقامة منطقة آمنة قرب الحدود التركية تكون خالية من المقاتلين والأسلحة الثقيلة، لكن تركيا تريد أن تمتد المنطقة داخل سوريا لمسافة أكبر من مثلي المسافة التي تقترحها الولايات المتحدة.

وأشارت أنقرة إلى أنها ستقوم بتحرك عسكري إذا لم توافق واشنطن على حل يحمي الحدود. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية امتداد في سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يقوم بتمرد ضد الدولة التركية منذ الثمانينيات.

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