ترامب يحث الرئيس الصيني على لقاء محتجي هونج كونج

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الرئيس الصيني شي جين بينغ على لقاء المحتجين في هونج كونج بنفسه، قائلا إن ذلك سيضع حدا للتوتر الذي يهيمن على المدينة منذ أسابيع.

وكتب ترامب على تويتر “إذا التقى الرئيس شي مباشرة وشخصيا بالمحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونج كونج. ليس لدي أدنى شك!”.

جاءت تغريدة ترامب بعد يوم من ربطه اتفاقا للتجارة مع الصين بالوصول إلى حل إنساني للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في هونج كونج. ويأتي هذا التعليق بعد ساعات من إبداء وزارة الخارجية الأمريكية قلقها البالغ إزاء تقارير عن تحرك قوات صينية شبه عسكرية على الحدود مع هونج كونج.

وجاء موقف ترامب الذي يبدو أكثر حزما أمس بعد نقاش داخلي في كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تبدي ضعفا ظاهرا بينما يستعد الصينيون لحملة قمع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الخميس إن بكين أخذت بعين الاعتبار تعليق ترامب عن أنها بحاجة لحل الأزمة في هونج كونج بنفسها. وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن شي تصرف “بشكل مسئول للغاية” في التعامل مع الاحتجاجات.

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