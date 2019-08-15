بالفيديو – صلاح يتحدث عن فائدة سرعته وكيف تساعده في المباريات

وسأل مقدم البرنامج صلاح “هل تعتقد أن الحذاء الذي ترتديه يساعدك أن تركض بشكل أسرع”؟

وأجاب صلاح “هذا حقيقي حينما يكون الحذاء خفيفا أركض بشكل أسرع فأنا أشعر إنني لا أرتدي شيئا في قدمي وأشعر أن قدمي ليست ثقيلة”.

وبسؤال صلاح عن هل السرعة شيء مهم في أعلى مستويات كرة القدم رد لاعب المنتخب المصري “نعم هذا هام جدا”.

واستدرك “السرعة الكبيرة ليست موهبة بل يجب أن تتدرب كثيرا وأن يكون هناك الكثير من الطاقة في قدميك”.

وواصل “الكل الآن يعرف كل شيء عن الخصم ويدرس كل شيء عنه لذا هناك تفاصيل صغيرة تصنع الفارق والسرعة بالنسبة لي ليست شيئا صغيرا بل كبيرا”.

وأضاف “التفوق على الخصم في السرعة خاصة في أول ثلاثة أو أربعة أمتار يساعدني أن أنهي المباريات لصالحنا”.

وأتم “كما قلت يجب أن تتدرب بشكل يومي وأن تقضي وقتا في ذلك كي تركض بشكل جيد”.

وفي نهاية الحوار طُلب من صلاح أن يدخل في سباق سرعة مع مقدم البرنامج من أجل اللحاق بالكرة وتسجيل هدفا فمن سيفوز؟

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