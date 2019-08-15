ستويشكوف: نيمار سيكون قنبلة في برشلونة

وتحدث ستويشكوف لـ”يونيفيجن” قائلا: “برشلونة لا يحتاج نيمار”.

وواصل “ليس لديه مكان في برشلونة فالفريق لديه بالفعل العديد من اللاعبين المهمين مثل لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وليونيل ميسي”.

وأكمل “أين سيلعب نيمار؟ سيكون قنبلة في غرفة خلع الملابس”.

وأضاف اللاعب الروماني السابق “بالتأكيد هناك بعض اللاعبين يريدون عودته وطلبوا ذلك من الرئيس لكن برشلونة لن ينفق أي يورو لإعادة نيمار لأن النادي لا يملك الأموال لدفعها إلى سان جيرمان”.

أما عن احتمالية دخول فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش في الصفقة مقابل عودة نيمار قال ستويشكوف: “هذا قلة احترام”.

وواصل “على سبيل المثال راكيتيتش لاعب عظيم يعمل بجد ومتواضع ودائما يدافع عن برشلونة بحب”.

وأتم “أما كوتينيو فقد كلف الكثير من الأموال وهو يملك مهارات رائعة وأنا أدافع عنه دائما، أتمنى ألا يرحل أي لاعب من برشلونة”.

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