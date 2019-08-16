كوريا الشمالية تواصل إطلاق مقذوفات مجهولة قبالة الساحل الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية “مقذوفين اثنين غير محددين” في اتجاه البحر، الجمعة، وفق هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، وهي العملية الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق القذائف والصواريخ التي تقوم بها بيونج يانج.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن المقذوفين أطلقا من منطقة قرب مدينة تونجتشون في مقاطعة كانجوون نحو بحر الشرق، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضاف الجيش الكوري انه “يراقب الوضع في حال حصول عمليات إطلاق إضافية، في الوقت الذي نحافظ فيه على جاهزيتنا”.

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