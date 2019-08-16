تخريب منازل ضباط بالجيش الليبي في العاصمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

شهدت العاصمة طرابلس ،مساء الخميس ،عمليات مداهمة نفذتها قوات تابعة لحكومة الوفاق ،لعدد من منازل منتسبي القوات المسلحة وقامت بسرقتها و العبث بمحتوياتها.

و نشر المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة ،صورا من داخل منزل عائلة الضابط المهجر من طرابلس الرائد باسم البوعيشي ،تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل ،فضلا عن سرقة كل محتوياته.

وقال المركز الإعلامي ،إن هذه العمليات الانتقامية و الاعتقال و الانتهاك على الهوية ،فقد تعرّض العشرات من الضباط إلى القتل و اعتقال أبناء العائلة بعد حرق منازلهم وسرقت جميع ممتلاكات العائلة .

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