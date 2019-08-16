المصالح المشتركة في أفغانستان تفتح قناة للحوارالسري بين إيران وأمريكا

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الوسطاء الغربيين يحاولون إقناع إيران والولايات المتحدة بالتعاون في تعزيز الأمن في أفغانستان فيما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخراج واشنطن من أطول حرب تخوضها.

وتقول المصادر إن الوسطاء كانوا ينقلون الرسائل سرًا بين واشنطن وطهران منذ شهور على أمل تشجيع الطرفين على التحاور في وقت يتزايد فيه العداء بينهما بسبب مجموعة من القضايا.

وقال مصدر مطلع على هذه المراسلات لرويترز طالبًا عدم ذكر اسمه “أفغانستان إحدى المناطق التي توجد فيها أرضية مشتركة”.

ورفض البيت الأبيض التعليق ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات للحصول على تعقيب.

وتنفي ايران رسميًا وجود أي محادثات سرية مع الولايات المتحدة بشأن أي موضوع. ويجمع الولايات المتحدة وإيران الاهتمام بضمان ألا يؤدي خروج قوات أجنبية تقودها الولايات المتحدة وقوامها أكثر من 20 ألف جندي إلى انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية تعيد حكم طالبان المتشدد، أو تسمح بتمدد تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة هناك.

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