وزير خارجية جرين لاند ردا على ترامب: نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع

قال وزير خارجية جرين لاند إن أكبر جزيرة في العالم ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرًا مع مستشاريه فكرة شراء جرين لاند.

وتابع الوزير آني لون باجر اليوم الجمعة، في تعليق لـ”رويترز” “نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع”.

يأتي ذلك، بعد تقرير نشرته صحفية “وول ستريت جورنال” يشير إلى أن ترامب يريد شراء جرين لاند، أكبر جزيرة في العالم تابعة حاليا للدنمارك، وفقًا لروسيا اليوم.

ونقلت الصحيفة عن “مصادر مطلعة” في البيت الأبيض أن ترامب سأل مستشاريه مرارًا عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة شراء جرين لاند، وتابع باهتمام مناقشات حول موارد الجزيرة، وأهميتها الجيوسياسية، بما في ذلك إمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا