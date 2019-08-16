تصدير 5000 طن من الغاز إلى إيطاليا

ايوان ليبيا – وكالات :

صدرت ليبيا يوم أمس الخميس شحنة غاز ” ال بي جي ” والمقدرة بخمسة آلاف طن إلى دولة إيطاليا عبر ناقلة النفط غاز فكتوريا.

وبحسب بيانات رسمية فإن ليبيا تغطي خمسة عشر في المئة من حاجة إيطاليا من الغاز الطبيعي عبر أنبوب بحري ممتد من شركة مليتة إلى الجنوب الإيطالي.

وكانت صحيفة “اللي سيسيدريو” قد نشرت مطلع الشهر الجاري مقابلة مطولة مع المحللة المختصة في الشؤون السياسية الخارجية لإيطاليا ميشيلا ميركوري.

وأوضحت ميشيلا خلال المُقابلة أن شركة إيني الإيطالية تشغل ما نسبته خمسة وأربعين في المئة من الإنتاج اليومي في ليبيا في إشارة للتعاون الإيطالي الليبي في مجالات الطاقة عامة والغاز بشكل خاص.

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