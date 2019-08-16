آخر التطورات العسكرية في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الجمعة ،عن آخر التطورات العسكرية بمحور العاصمة طرابلس ،مؤكدا أن كافة الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تحافظ على جميع مواقعها وتدعم تمركزاتها في محاور العاصمة.

قال شعبة الإعلام الحربي ،إن قوات الجيش تقدمت بعد اختراق دفاعات ومراصد القوات المضادة ،في وادي الربيع وعين زاره والعزيزية ،كما شنّت مقاتلات سلاح الجو غارات على غرفة عمليات الطائرات المُسيرة بمدينة زوارة ومواقع اخرى في محاور العاصمة.

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