بوتين يمنح قائدي طائرة ركاب أعلى وسام بعد هبوط اضطراري أنقذ حياة 233 شخصا

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طيارين اثنين أعلى وسام بالبلاد تقديرا لشجاعتهما بعد نجاحهما في الهبوط بسلام بطائرة ركاب في حقل ذرة قرب موسكو بعد تعطل محركيها.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن نجاة جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 233 شخصا كانت معجزة.

واصطدمت الطائرة إيرباص 321 التابعة لشركة أورال للطيران بسرب من طيور النورس أمس الخميس مما أسفر عن تعطل محركيها واضطرارها للهبوط بعد أقل من دقيقتين من إقلاعها من موسكو.

ومنح بوتين في مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين قائد الطائرة دامير يوسوبوف ومساعده جورجي مورزين وسام بطل روسيا وهو أعلى الأوسمة الروسية.

كما منح وسام الشجاعة وهو وسام رسمي رفيع أيضا لخمسة من أفراد الطاقم. وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى شبه جزيرة القرم. وتلقى أكثر من 70 راكبا العلاج من إصابات عقب الهبوط الاضطراري. وقال قائد الطائرة “قمت بما كان يجب علي القيام به أنقذت الطائرة والركاب والطاقم. اعتقد أن هذا كان القرار الوحيد. لا اعتقد أنني بطل”.

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