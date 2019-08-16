رئيس البرازيل يهدد بالخروج من ميركوسور في حالة فوز اليسار في الأرجنتين

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخرج من تكتل “ميركوسور” التجاري لدول أمريكا الجنوبية، إذا فازت المعارضة اليسارية في الأرجنتين بالانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، وقاومت سياسات التجارة الحرة للتكتل.

وقال بولسونارو إنه يدعم وزير اقتصاد بلاده باولو جيديس الذي أدلى بتصريحات مماثلة أمس الخميس ، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية “أجينسيا برازيل”.

وساهم بولسونارو والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري – الزعيمان المحافظان لأكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية – في التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ، والتي تم إبرامها في يونيو الماضي، والتي ستخلق سوقًا لنحو 800 مليون شخص.

وأعربت الحكومتان عن اهتمامها بالتوقيع على اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة.

ولكن مرشح المعارضة الأرجنتيني البرتو فرنانديز حقق انتصارا مدويا على ماكري في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد الماضي ، مما زاد من احتمال هزيمته لماكري في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل واحتمالات قيامه بالتراجع عن السياسات الاقتصادية الليبرالية الحالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا