فالفيردي: ننتظر المزيد من التعاقدات.. إصابة سواريز غيرت من خطتنا ضد بلباو

جاء ذلك في تصريحاته عقب المباراة التي خسر فيها البلوجرانا بهدف دون رد يوم الجمعة في ملعب سان ماميس في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب المباراة: “لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول وفي الشوط الثاني حاولنا خلق الفرص لكن لم نستغلها”.

وأضاف “نحاول دائما تقليل المسافات في خط الوسط لنلعب بشكل جيد وننقل الكرة بشكل سريع وعلينا مواصلة العمل”.

وتابع “شارك أريتز أدوريز وسجل بلباو هدف الفوز وبكل تأكيد لا نحب الهزيمة ولكن علينا تصحيح الأخطاء”.

وأكمل مدرب الفريق الكتالوي “كان لنا كرتين في العارضة في الشوط الأول وسيطرنا في الشوط الثاني لكن حدث ما حدث وسجل أدوريز”.

وعن إصابة لويس سواريز في الشوط الأول قال: “إصابة سواريز غيرت من خطتنا وفي الشوط الثاني افتقدنا للمساحات”.

وبسؤاله عن غياب ليونيل ميسي قال: “بكل تأكيد ميسي يساعدنا دائما ولكن علينا الفوز بدونه ليس الجميع مثل ميسي وفي يوم ما سيكون الحال كما هو اليوم ولا يوجد مفر منه”.

وأخيرا عن رحيل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ قال: “عندما أنهينا الموسم الماضي كان كوتينيو يفكر في الرحيل والنادي منحه الفرصة هو لاعب جيد وأتمنى له الأفضل”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا