أكبر شركة صينية للطاقة تتراجع عن شراء نفط فنزويلا مع تشديد العقوبات الأمريكية على كاراكاس

تراجعت أكبر شركة صينية للطاقة عن شراء النفط الخام من فنزويلا بصورة مباشرة، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوباتها ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها أن شركة الصين الوطنية للبترول ألغت خططًا لتحميل نحو 5 ملايين برميل من النفط الفنزويلي على السفن خلال الشهر الحالي، وذلك في أعقاب آحدث أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا .

وأضافت بلومبرج أن شركة الصين الوطنية للبترول تنضم بذلك إلى أكبر مصرف تركي، وهو بنك الزراعات التركي الذي قطع علاقاته مع البنك المركزي الفنزويلي عقب تشديد العقوبات الأمريكية على كاراكاس.

ويمثل التحرك الصيني الأخير نكسة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، الذي يعتمد على الصين وروسيا ليقوم بتسيير الأمور في البلاد والحيلولة دون سقوطها وسط أزمة إنسانية ونقص في الغذاء وارتفاع في معدلات التضخم.

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