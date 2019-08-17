عودة الحياة الطبيعية الى مرزق

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي إن الجيش دمر أغلب تجمعات الإرهابيين وتم السيطرة على مدينة مرزق بالكامل وعادت الحياة الطبيعية إليها مع توافر متطلبات المواطنين للعيش فيها.

المغربي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “إكسترا نيوز” المصرية الخميس أن القوات المسلحة تقدمت بشكل كبير في الجنوب وبعد السيطرة على مرزق الجيش في طريقه لتطهير العاصمة طرابلس خلال الأيام القادمة.

وأشار رئيس مجلس حكماء ليبيا إلى أن الميليشيات المسلحة في ليبيا مدعومة من دول خارجية ولا تقوم سوى بعمليات القتل والخطف وهدم المباني وبالتالي يدعم الشعب الليبي جيشه ليتخلص من هؤلاء الأشرار والمخربين.

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