حقيقة تعطل الحركة بمعبر وازن الحدودي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني،أمس الجمعة، أن العمل يسير بشكل طبيعي في معبر ذهيبة وازن الحدودي مع جمهورية تونس، من حيث دخول وخروج المسافرين بسلاسة ويسر.

وثمنت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، المجهودات التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية في «تأمين معبر وازن وضمان سلامة المسافرين».

كانت صفحة «أخبار معبر زهيبة وازن» على «فيسبوك» قد أعلنت الجمعة، في بيان، عن شكوى عدد من المسافرين بالمعبر، من حالة الطريق بالجانب الليبي، الذي يمتد تقريبا لمسافة 800 متر، كلها حفر وحجر، داعية العاملين بالمعبر، من الجانب الليبي، إلى مسح الطريق بالآلة الجارفة «كاسحة الطرقات » مضيفة «نعلم أنها طريق فرعية وقتية ولكن نطلب بعض الصيانة فقط الي حين فتح المعبر الجديد».

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