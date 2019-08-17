المكسيك تعتقل متطرفا أمريكيا في أحد مراكزها للمهاجرين

أعلنت المكسيك، أمس الجمعة، أنها ألقت القبض على مواطن أمريكي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه في دعمه جماعات جهادية، قبل أن تقوم بترحيله إلى الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي إن جهاز الإنتربول كان قد أصدر “نشرة زرقاء” بحق الرجل الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “أف بي ىي” له للاشتباه في نشره مواد “تحض على دعم الجهاد العنيف والإسلام المتطرف” على الإنترنت.

ويصدر الإنتربول النشرة الزرقاء لـ”جمع معلومات إضافية حول هوية الشخص أو مكانه أو نشاطه في ما يتعلق بجريمة ما”، وفقا لمنظمة الشرطة الدولية.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن اسم الرجل هو محمد أزهر الدين شهيبة.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي في بيان إنه جرى اعتقال الرجل في مركز احتجاز للمهاجرين في بلدة هيوهيوتان بولاية تشياباس الجنوبية بالقرب من الحدود المكسيكية الجواتيمالية.

وتستخدم هذه المراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤقت حيث تقوم سلطات الهجرة المكسيكية بمعالجة قضاياهم.

وأضاف مكتب الإدعاء أن الرجل خضع لجلسة استماع في مركز الاحتجاز ثم تم ترحيله بالطائرة إلى واشنطن الجمعة.

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