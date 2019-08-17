جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على ثلاثة أهداف في قطاع غزة

غزة-العنوان

شنّت طائرة حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، غارات على ثلاثة أهداف في قطاع غزة من دون وقوع إصابات، على ما أفاد مصدر أمني فلسطيني، بعد ساعات على اعتراض الجيش صاروخا أطلق باتجاه جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضح المصدر أن الغارات أصابت مركز مراقبة لحركة حماس في بيت حانون وهدفا غير محدد قرب مدينة غزة وأرضا خلاء قرب دير البلح.

من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عن غارتين على “أهداف تحت الأرض تعود إلى منظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ووسطه”، من دون أن يورد تفاصيل إضافية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية إطلاق الصاروخ مساء الجمعة كانت أول هجوم من هذا النوع منذ 12 يوليو.

وقال بيان عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ منظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية ومحيطها.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنّ 32 فلسطينيا أصيبوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول السياج الحدودي في غزة خلال مسيرات العودة الاسبوعية هناك.

وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5600 فلسطيني تظاهروا على طول الحدود، وألقى بعضهم قنابل يدوية وعبوات متفجرة نحو الجنود وحاولوا الوصول الى السياج نفسه.

وأضافت أنّ الجنود ردوا بـ”وسائل لمكافحة الشغب” لكنها نفت علمها بإطلاق رصاص حي.

وتجري تظاهرات أسبوعية منذ مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحق العودة للاجئين.

وتتخلل “مسيرات العودة” هذه مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من الجيش.

وقتل منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 302 فلسطيني بنيران إسرائيلية معظمهم في صدامات تشهدها التظاهرات، كما قتل آخرون في ضربات إسرائيلية ردا على عمليات جرت انطلاقا من قطاع غزة.كما قتل سبعة إسرائيليين في أعمال العنف هذه.

وبدأت التظاهرات الدورية والاشتباكات على طول السياج الحدودي في قطاع غزة المحاصر في مارس 2018.

المصدر-وكالات

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