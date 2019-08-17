الشرطة الأسترالية تطالب محتجين صينيين بالالتزام بالقانون بعد اشتباكات

أصدرت الشرطة في ملبورن تحذيرا، اليوم السبت، بعد مناوشات بين مؤيدين ومعارضين للحركة الاحتجاجية في هونج كونج أثناء مسيرة شارك بها المئات من أفراد الجالية الصينية في المدينة مساء الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني “نحترم حق أفراد الجالية في التعبير عن آرائهم بسلمية وبما يتماشى مع القانون لكننا لن نتسامح مع الخارجين عن القانون أو المنخرطين في سلوك معاد للمجتمع أو عنيف”.

وقالت الشرطة إنها استجوبت رجلين على صلة “باعتداء غير قانوني” ثم أطلقت سراحهم لحين استدعائهما مرة أخرى بعد‭‭ ‬‬اشتباكات خلال المسيرة التي نُظمت دعما للمحتجين في هونج كونج. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن عدد المحتجين في ذروة المسيرة بلغ 600 فرد.

ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

واحتشد ما يزيد على 100 شخص في وسط ملبورن اليوم السبت في مسيرة تأييد أخرى للمحتجين في هونج كونج. وذكرت صحيفة الجارديان أن عددا قليلا من الأشخاص بدأوا في ترديد هتافات ضد هذه المجموعة لكن الشرطة أبعدتهم. وخرجت احتجاجات صغيرة مماثلة يومي الجمعة والسبت في مدن أسترالية أخرى. ووفقا لإحصاءات حكومية يمثل الصينيون حاليا نحو عشرة في المائة تقريبا من أبناء الجاليات الأجنبية في أسترالية.

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