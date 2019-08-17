حصيلة ضربات اليوم في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :
أعلن اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو الرئيسية عن حصيلة العمليات التي نفذها الطيران التابع للغرفة صباح السبت .
وأكد منفور قيام طائرات سلاح الجو الليبي باستهداف معسكرين وصفهما بـ ” المهمين للمليشيات ” في كل من منطقة عين زارة بطرابلس وشمال غريان .
وقال : ” الأول كان معسكر ونقلية مليشيا النواصي ( أمام جامعة ناصر ) وهي المليشيا التي تمارس القبض والتنكيل بمنتسبي القوات المسلحة الرافضين للمخططات الاستعمارية والتي تنفذها أيادي عباد الدينار وكانت ضربة صباحية موفقة ” .
أما الثاني فقال بأنه إستهدف تجمعاً للمرتزقة التشادية بالقرب من بوابة الهيرة شمال مدينة غريان وأضاف : ” الموقع تابع للمليشياوي المدعو أسامة جويلي ” .
وختم مؤكداً بأن هؤلاء المرتزقة كان تجهيزهم وتدريبهم يجري للاشتراك في تنفيذ عمليات ضد وحدات القوات المسلحة وقال : ” لقد طالتهم اليد الطويلة المتوكلة علي الله والمؤمنة بوطن ولد ابنائة ليكونوا أحراراً ” .
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