قصف آليات بالقرب من منطقة معفن

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريح خاص إن سلاح الجو يستهدف آليات بالقرب من منطقة معفن بالجنوب الشرقي للمنطقة، كما يشن ضربات بمنطقة فنقل.

وكانت أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش، أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت رتلا متحركا في الجنوب الشرقي لمنطقة تراغن، موضحة في بيان لها، اليوم السبت، أن الرتل المتحرك مختلط من جماعات “المرتزقة التشادية والحشد المليشاوي”، وأفراد من مجلس شورى بنغازي المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

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