بيكيه بعد السقوط أمام بلباو: المباراة وضعتنا في مكاننا

وقال بيكيه في تصريحات لقناة Movistar:”سان ماميس (ملعب بلباو) دائما صعب جدا واليوم المنافسة وضعتنا في مكاننا”.

وواصل “لم نكن أنفسنا. منذ البداية، ضغطونا كثيرا وبدنيا كانوا أفضل رغم أن الشوط الثاني تراجعوا نوعا ما. في النهاية، التفاصيل تحسم المباريات، نرحل بخسارة نستفاد بها، لأنه أفضل أن تخسر الآن بدلا من نهاية الموسم”.

واستمر اللاعب البالغ عمره 32 عاما “أتينا من فترة إعداد، انضم لنا بعض اللاعبين الجدد، أحيانا تستعد لمباراة بطريقة ما ولا يحدث ما توقعته. في الشوط الثاني لعبنا أكثر في منتصف ملعبهم، لكن التفاصيل هي التفاصيل وواحدة قتلتنا في النهاية”.

وافتقد برشلونة لنجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة وفشل في أول اختبار برحلة دفاعه عن لقب الدوري.

وسجل أريتز أدوريز هدفا رائعا من ركلة مقصية في الدقيقة 89 ليمنح بلباو الفوز في الجولة الأولى من الليجا.

ويلعب برشلونة ضد ضيفه ريال بيتيس في 25 أغسطس.



























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