السلطات البرتغالية تلقي القبض على أكبر مهربي الأسلحة إلى ليبيا

لشبونة 17 أغسطس 2019 (وال) – ألقت السلطات البرتغالية أول أمس الخميس، القبض على الهولندي جاك مسيو، المطلوب دوليا على ذمة قضايا تهريب سلاح حول العالم، بأحد المنازل في مدينة إيفورا البرتغالية.

وحكم على مسيو، العام الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 1.2 مليون يورو بسبب الاتجار غير المشروع بالأسلحة إلى ليبيا وتشاد وباكستان وإيران وغيرها.

ووصفت صحيفة ” هيت لاتست نيوز”، جاك مسيو، في تقرير إخباري، بأنه أحد أكبر تجار الأسلحة الذين عرفتهم البرتغال على الإطلاق، مضيفة أنه حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة تجارة الأسلحة ومشتبه في تورطه في تهريب مئات الآلاف من الأسلحة الآلية “بالكامل” والذخيرة والدبابات والطائرات العمودية وغيرها من المعدات العسكرية إلى مناطق النزاع مثل ليبيا وتشاد وباكستان وإيران، ثم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300000 يورو.

وشددت المحكمة العقوبة عليه في أكتوبر الماضي، لتصبح 4 سنوات وغرامة قدرها 1.2 مليون يورو، على خلفية ثبوت اتهامه بأنه عضوا في عصابة إجرامية.

وأدين مسيو، الملقب بـ”الثعلب أو المارشال”، قبل حوالي عشر سنوات في الولايات المتحدة بقضية إيران كونترا، والتي بموجبها تم تهريب أسلحة بطريقة غير مشروعة من أمريكا إلى إيران.

وهرب المارشال، وعاش بمخبأ في إيفورا بالبرتغال، حيث ألقت القبض عليه الشرطة الفيدرالية البلجيكية، بعد أن تتبعت شراءه لتسعة خيول من فرنسا إلى المزرعة التي يمتلكها ويختبىء بها.

وأبرزت الصحيفة، أن عملية القبض عليه شهدت تعاونا مكثفا بين المحققين البلجيكيين والفرنسيين والبرتغاليين ضمن شبكة “إن فاست”، الأوروبية لفرق البحث النشطة الهاربة.

وسيمثل الثعلب أمام محكمة في البرتغال الجمعة المقبلة حيث ستطلب بلجيكا تسليمه للسماح له بقضاء عقوبته. (وال – لشبونة)

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