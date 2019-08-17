ساطع: تاريخ جديد للسودان يبدأ اليوم

قال ساطع الحاج القيادى بقوى الحرية والتغيير، إن الاحتفالات التى تشهدها البلاد اليوم تمثل تاريخا جديدا للسودان الذى نهب ثرواته النظام البائد، مشيرا إلى أن التوقيع يعتبر بداية لتأسيس دولة ديمقراطية تتحقق فيها الديمقراطية والشفافية والعدالة.

وقال ساطع إن الشعب السوداني ظل يبحث عن السلام (60) عاما وبالتوقيع على الاتفاق يبدأ فعلا وقف الحرب وإعادة بناء الوطن، على أساس التنمية المتوازنة وتوطيد أركان السلام بشكل حقيقي .

وردا على سؤال (سونا) حول مشاركة الجبهة الثورية فى الاحتفالات، قال ساطع إن الجبهة ليست ضد أو عدو لهم، وإنما هى إحدى مكونات الحرية والتغيير، مضيفا أنهم سيبتدرون نقاشا جديا مع الثورية من أجل السلام وإيقاف الحرب، داعيا إلى ضرورة بناء سياسة خارجية جديدة متوازنة تنأى بالبلاد من سياسة المحاور وتحقق مصالح الشعب السودانى .

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