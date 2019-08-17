توقيع وثيقة انتقال السلطة في السودان وسط أجواء احتفالية وحضور مصري ودولي

وسط أجواء احتفالية، وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني وثيقة انتقال السلطة في السودان بحضور عربي وإفريقي ودولي كبير.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ممثلا لمصر.

وتسلم الوثائق بعد توقيعها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تمهيدا لإصدار القرارات التنفيذية الواردة بالوثيقة.

وبمقتضى هذه الوثيقة يتم تشكيل مجلس سيادي برئاسة الفريق البرهان وعضوية 5 يمثلون قوى الحرية والتغيير، و5 أعضاء يمثلون المجلس العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق.

كما تحدد الوثيقة اختيار حكومة مدنية تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية.

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