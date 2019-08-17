بدء مراسم توقيع وثيقة انتقال السلطة بالسودان

بدأت مراسم توقيع وثيقة انتقال السلطة بالسودان بحضور كل من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وأبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، وعدد من المسئولين الدوليين.

وتحظي هذه الفعاليات بحضور واهتمام إعلامي كبير وبمشاركة واسعة من الأجهزة الإعلامية المختلفة التي توافدت منذ وقت مبكر إلي القاعة محل الاحتفال الذي تزين مدخله بالفنون والرقصات الشعبية التي تعكس التنوع الثقافي بالبلاد .

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد استقبل بمدخل القاعة الرئاسية للاحتفال، الرؤساء ورؤساء الوزراء، ووزراء الخارجية، وممثلي الوفود المشاركة في احتفالات البلاد بالتوقيع علي الوثائق النهائية للفترة الانتقالية .

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