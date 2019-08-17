البعثة الأممية تزور مطار زوارة

ايوان ليبيا – وكالات :

قامت لجنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بزيارة صباح اليوم السبت، إلى مطار زوارة لتقييم الوضع في المطار بعد تعرضه للقصف قبل أيام.

ووفقا للمكتب الإعلامي لبلدية زوارة، فأن اللجنة قامت بالتجول داخل مرافق المطار والوقوف على الأضرار التي لحقت بالمهبط و مبنى هيئة السلامة الوطنية نتيجة القصف.

وقال المجلس البلدي وإدارة مطار زوارة، إن المطار خالي من أي مظهر عسكري، مطالبا الأمم المتحدة ضرورة إتخاد الاجراءات اللازمة ضد من وصفه بالمعتدي وحماية المرافق المدنية و سلامة موظفي المطار.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للجيش الليبي، اكدت أن سلاح الجو استهدف مستودعين يحويان طائرات تركية مسيرة، في مطار زوارة، قبل أيام.

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